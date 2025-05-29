Многодетной семье из Ингушетии после общения с Путиным вручили ключи от квартиры

Многодетной семье Боголовых из Ингушетии, которая 29 мая приняла участие во встрече с президентом России Владимиром Путиным, вручили ключи от четырехкомнатной квартиры. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов.

Ранее Путин провел по видеосвязи встречу с многодетными семьями из разных регионов России. На ней присутствовали родители, награжденные орденами «Родительская слава» и матери, удостоенные почетного звания «Мать-героиня».

Одной из таких семей стали Боголовы из Ингушетии. Марьям и Беслан воспитывают 11 детей — десять мальчиков и одну девочку. Во время встречи с Путиным девочка показала президенту рисунок, на котором изображена ингушская родовая башня «Лейми» и Московский Кремль, а один из мальчиков прочитал написанное его матерью стихотворение про Ингушетию. Российский глава поблагодарил обоих детей.

По словам Калиматова, семья Боголовых стала «олицетворением традиционных ценностей, трудолюбия и родительской самоотдачи».