Актеру из «Ментовских войн» стало плохо на спектакле перед смертью

Актеру из сериалов «Ментовские войны» и «Улицы разбитых фонарей» Александру Лисицыну стало плохо на спектакле перед смертью. Об этом «Аргументам и фактам» рассказали в театре драмы Республики Карелия «Творческая мастерская».

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Собеседник издания уточнил, что инцидент произошел три недели назад, когда Лисицын пришел в театра, чтобы сыграть директора отеля в спектакле «Номер 13».

«Ему было плохо — очень высокое давление, поэтому на сцену выйти он не смог. Мы вызвали скорую и отправили его домой. Сам спектакль тогда отменили. Знаете, он актер старой закалки. У них есть такое — артист имеет право не прийти на работу, только если он умер. Александр Николаевич был такой, что не любит больницы и дома так лежал потом еще две недели, пока уже не настояли мы все, чтобы он обратился к врачам», — добавил источник «АиФ».

Ранее сообщалось, что Лисицын скончался в больнице. Ему было 70 лет. Причина смерти пока не установлена.