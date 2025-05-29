Назван «фирменный» симптом нового штамма коронавируса

Сильная усталость является «фирменным» симптомом нового штамма коронавирусной инфекции NB.1.8.1. В целом он похож на вариант «омикрон». Об этом «Вечерней Москве» сообщил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Он напомним, что новый геновариант COVID выявили в Китае в январе 2025 года. Сейчас, по словам специалиста, его волна распространяется по всему миру. Болиибок отметил, что коронавирус мутирует и отличается высокой заразностью.

«Новый геновариант коронавируса NB.1.8.1 похож на «омикрон». Он начал распространяться по миру с Юго-Восточной Азии, а на сегодняшний день его выявили уже в более чем 20 странах», – сообщил врач, отметив, что зараженные есть в США, Японии и странах Европы.

Коэффициент заразности этого штамма составляет от 12 до 15, то есть один зараженный способен инфицировать за 15 человек.

В качестве основных симптомов иммунолог назвал повышенную температуру, лихорадку, боль и воспаление в горле, насморк.

«Фирменный симптом этого штамма – сильная усталость. Человек испытывает немотивированную слабость. Он просыпается уже без сил», – сообщил врач.

Также, по словам специалиста, новый геновариант способен вызывать серьезные осложнения, особенно у детей и пациентов с хроническими заболеваниями органов дыхания.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России выявили четыре случая заболевания новым вариантом коронавируса NB.1.8.1.

Она сообщила, что это «должно вызывать определенную настороженность».