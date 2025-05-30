Вассерман высказался о сроках окончания СВО

Известный российский интеллектуал, аналитик и консультант Анатолий Вассерман заявил, что пока трудно что-то сказать о конкретной дате окончания СВО, поскольку неизвестна степень готовности и вооруженность стран НАТО, заявляющих о возможном вступлении в российско-украинский конфликт. Об этом сообщает радио Sputnik.

© Вести Подмосковья

«С одной стороны запаса прочности НАТО может хватить на несколько лет. А с другой стороны, те проблемы НАТО, которые вынудили эту организацию затеять внешние осложнения (в надежде ими справиться с внутренними проблемами) — эти проблемы внутренние никуда не исчезли», - заявил Вассерман.

Зеленский оценил сроки завершения конфликта с Россией: «Украина не выдержит»

По мнению аналитика, обозначенные проблемы Североатлантического альянса требуют огромных усилий по их разрешению и в связи с этим руководство организации может не пойти на стратегический шаг, связанный с прямой помощью киевскому режиму, поскольку нынешние невеликие резервы НАТО могут скоро понадобиться для преодоления неких трудностей внутри альянса.