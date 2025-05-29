В пророчестве святого Анатолия говорилось о «небесном шторме» для России

Были обнародованы послания святого Анатолия Оптинского и святителя Игнатия Брянчанинова. В них они предсказали, что Россия находится на пороге значительных изменений, которые будут нелегкими. Кроме того, святые предупреждали о сложностях, подобных «небесному шторму», которые могут угрожать «русскому кораблю».

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Они отмечали, что спасение обретут только те, кто будет молиться и каяться.

— Явлено будет великое чудо Божие… И все щепки и обломки, волею Божией и силой Его, соберутся и соединятся, и воссоздастся корабль во всей красе и пойдет своим путем, Богом предназначенным, — говорилось в послании Анатолия Оптинского.

Святитель Игнатий подчеркивал, что спасение России возможно только в случае покаяния людей в своих грехах и отказа от их повторения.

— И когда малейшее на чаше добра перевесит, тогда и явит Бог милость Свою над Россией, — говорил Игнатий Брянчанинов, его цитирует Life.ru.

В 2022 году стало известно, что Иона Одесский отмечал необходимость проведения Москвой крестного хода для победы и защиты русских воинов. По его словам, это поможет спасти страну. Старец также призвал россиян молиться и искренне веровать в Господа.