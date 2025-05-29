Актера из «Солнечного удара» похоронили спустя два месяца после смерти

Актера из «Солнечного удара» Алферова похоронили спустя два месяца после смерти
Актера Владимира Алферова похоронили спустя два месяца после смерти. Невеста звезды «Солнечного удара» Людмила Щепеткова рассказала, что его упокоили 27 мая. Об этом сообщает aif.ru.
Алферов скончался 13 марта в Благоевграде в возрасте 58-ми лет. Смерть актера шокировала его близких, ведь он не болел и готовился к свадьбе. Невеста Владимира отмечала, что в этой истории может быть криминальный след. Людмила делилась – незадолго до ухода из жизни в окружении ее жениха появились подозрительные люди.
Но больше причины смерти Щепеткову волновало то, что она не имела возможности похоронить любимого. Дело в том, что тело могли получить только родственники, а их у артиста практически не осталось. В итоге придать его земле удалось только спустя два месяца – за двое суток до дня рождения Алферова.
«Как я поняла, расследование не окончено. Ответов, по какой причине Володи не стало и где же все-таки его имущество, я пока не получила. Просто дали разрешение похоронить», - поделилась Людмила.
Ранее появилась информация, что актер Виктор Галкин попал в больницу накануне смерти.