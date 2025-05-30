В Карачаево-Черкесии объявили выходной на Курбан-байрам

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов объявил 6 июня нерабочим днем в республике в связи с праздником Курбан-байрам, сообщается в Telegram-канале правительства региона.

"Глава КЧР объявил 6 июня 2025 года - праздник жертвоприношения Ид аль-Адха (Курман-байрам) нерабочим днем. Соответствующий указ подписан 30 мая. Органам местного самоуправления, администрациям предприятий, организаций и учреждений различных форм собственности предоставлено право организовать в этот день работу с учетом реальных возможностей обеспечения занятости рабочих и служащих", - говорится в сообщении.

Работа 6 июня компенсируется предоставлением другого дня отдыха.

Курбан-байрам - праздник жертвоприношения - отмечается на десятый день 12-го месяца мусульманского лунного календаря и знаменует собой завершение хаджа - паломничества мусульман в Мекку. В Курбан-байрам богослужение традиционно начинается с проповедей и праздничного намаза, кульминацией становится принесение в жертву животных.