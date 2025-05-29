Многодетный священник обратился к Путину с просьбой

Беречь себя попросил президента Владимира Путина многодетный отец, настоятель сельского храма в Рязанской области Николай Майсуров. С соответствующей просьбой к главе государства он обратился во время встречи российского лидера с матерями, удостоенными почетного звания «Мать-героиня», и семьями, награжденными орденом «Родительская слава».

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«Я с этой просьбой обращаюсь на каждой литургии к Богу, но и к вам обращусь: берегите себя, потому что вы нужны Отчизне, нужны всем нам!» – сказал многодетный отец.

Также он пригласил президента в Александровский район Рязанской области, отметив, что он носит имя великого правительства, полководца Александра Невского. Также Майсуров отметил, что Рязанская область славна «белым генералом» Михаилом Скобелевым и на территории района находится его усыпальница.

«Он не потерпел ни одного поражения, сражаясь с врагами Отечества в русско-турецкой войне», – отметил Николай Майсуров.

Напомним, в ходе встречи Владимир Путин отметил, что семейные ценности остаются непреложными для российского государства. Он отметил, что крепкие, дружные семьи будут оплотом и гордостью страны.