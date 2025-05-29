Российский регион атаковали полчища жуков

Поля в Омской области наводили полчища рапсового листоеда — жуков, способных уничтожить посевы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Сейчас он [рапсовый листоед] поедает сорняки, но как только взойдут пшеница и ячмень — переключится на них», — говорится в публикации.

По информации Mash, вспышку спровоцировала ранняя теплая весна и запущенные поля без вспашки. Подобное происходит раз в три-четыре года.

В настоящее время очаги нашествия локализуют, обрабатывают биопрепаратами и вручную собирают вредителей.

«Для людей и животных жуки не опасны — только для урожая», — уточнил Mash.

В начале мая биолог и агроном Михаил Воробьев заявил, что долгоносики (яблоневые и земляничные цветоеды), которые хорошо перенесли минувшую зиму, могут представлять опасность для дачных культур в Московском регионе, потому что они увеличили свою численность на фоне отсутствия холодов. Из-за высокой численности долгоносиков можно потерять около 50% урожая еще до завязей, уточнил Воробьев.

По его словам, в этом сезоне также хорошо уродилась тля, которая питается всеми зелеными листьями.