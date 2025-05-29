Петербуржец установил новый мировой рекорд игры на пианино

Пианист из Санкт-Петербурга Руслан Ишдавлетов установил новый мировой рекорд, отыграв на пианино 60 часов без сна, воды и еды. Об этом сообщает «78.ru».

Стоит отметить, что прошлый рекорд также был установлен Ишдавлетовым, он составлял 42,5 часа.

По данным «78.ru», пианист начал играть на пианино в пространстве Фонтанка, 69 27 мая в 00:00, а закончил 29 мая в 12:00. Таким образом Ишдавлетов провел за инструментом 60 часов, за все это время он не сделал ни одного перерыва, чтобы поесть, попить или поспать.

«Просто дал обещание себе. И бог помог мне, реально только бог помог. Не знаю, как я отыграл 60 часов. В этот раз может быть я лучше себя подготовил, потому что в прошлые марафоны всегда наступал момент панической атаки, хочется остановиться, все бросить. А в этот раз не было», — рассказал порталу пианист, отметив, что чувствует счастье и удовлетворение.

При этом, по словам Ишдавлетова, он не планирует устанавливать большие рекорды и хочет просто наслаждаться жизнью, а также снять фильм.