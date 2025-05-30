В Дербенте откроют для посетителей древнее подземное водохранилище

В Дагестане Дербентский музей-заповедник готовит к открытию древнее подземное водохранилище, построенное в X–XI веках. Об этом сообщается на странице учреждения в социальной сети «ВКонтакте».

«Это сооружение является частью старинной системы водоснабжения города: вода поступала из горных источников через специально созданные резервуары и подземные каналы», — говорится в публикации.

В учреждении добавили, что это будет новый туристический маршрут.

Накануне сообщалось, что в Туве в Долине царей российские археологи нашли золотые украшения, бронзовые зеркала и загадочные кинжалы. Раскопки проходили на скифском кургане Туннуг-1 в пойме реки Уюк в республике Тыва. Данная местность является одним из самых ранних и самых крупных известных «царских» скифских курганов. Раскопки кургана ведутся с 2018 года.

«В ходе полевого сезона 2024 года археологи обнаружили ряд уникальных находок, включая бронзовые зеркала, железный и бронзовые кинжалы, а также золотые украшения с геометрическим орнаментом», — отметили в Институте истории материальной культуры РАН.

Особой находкой специалисты назвали бронзовые зеркала с тщательно очищенными поверхностями и выступающими ручками.