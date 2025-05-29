Мать погибшего замглавы Ставрополя сделала неожиданное заявление

Мать погибшего при взрыве в Ставрополе ветерана спецоперации Заура Гурциева заявила, что его предупреждали о грозящей опасности и собирались дать государственную охрану. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По словам матери убитого взрывом участника программы «Время героев», он был в списке целей спецслужб Украины.

Собеседница издания добавила, что сын был постоянно занят в последнее время, все время куда-то ездил, однако все равно звонил по несколько раз каждый день.

В день взрыва он не звонил матери. Она отметила, что сын должен был приехать к детям в Сочи, находившимся у бабушки.

Раскрыты подробности о работе подорванного ветерана СВО в администрации Ставрополя

Ранее сообщалось, что самодельную бомбу, убившую ветерана СВО, мог принести его знакомый — 29-летний Никита Пеньков.