Мать погибшего замглавы Ставрополя сделала неожиданное заявление
Мать погибшего при взрыве в Ставрополе ветерана спецоперации Заура Гурциева заявила, что его предупреждали о грозящей опасности и собирались дать государственную охрану. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
По словам матери убитого взрывом участника программы «Время героев», он был в списке целей спецслужб Украины.
Собеседница издания добавила, что сын был постоянно занят в последнее время, все время куда-то ездил, однако все равно звонил по несколько раз каждый день.
В день взрыва он не звонил матери. Она отметила, что сын должен был приехать к детям в Сочи, находившимся у бабушки.
Раскрыты подробности о работе подорванного ветерана СВО в администрации Ставрополя
Ранее сообщалось, что самодельную бомбу, убившую ветерана СВО, мог принести его знакомый — 29-летний Никита Пеньков.