Девочка упала с кресла во время видеозвонка с Путиным

Девочка из многодетной семьи из Биробиджана не смогла усидеть на месте, поднялась со стула и чуть не упала на пол в ходе видеозвонка с президентом России Владимиром Путиным. Трансляцию в четверг, 29 мая, вел официальный сайт Кремля.

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Глава государства в преддверии Дня защиты детей дистанционно пообщался с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», а также с удостоенными звания «Мать-героиня» женщинами и их родственниками. Одна из дочек семьи из Биробиджана внезапно соскользнула со стула, когда ее подхватила старшая сестра. Путин в это время не смог сдержать улыбку.

Путин 22 мая в ходе церемонии награждения в Кремле обнял медсестру Людмилу Болилой, которая в зоне специальной военной операции на Украине своим телом закрыла получившего тяжелые травмы бойца.

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Президент также обратился и к губернатору Брянской области Александру Богомазу с просьбой не забывать про участников боевых действий. Путин в ходе встречи с главой Иркутской области Игорем Кобзевым в очередной раз подчеркнул, что считает солдат, проходящих службу на фронте, своими ребятами.