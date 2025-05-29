В «Русской общине» объяснили избиение ее участниками парня в лесу

В «Русской общине» подтвердили, что ее участники вывезли в лес и избили парня в Коврове Владимирской области. Об этом члены общины написали в соцсети.

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Там отметили, что «Русская община» - это не организация, а «неформальное объединение» людей для взаимопомощи, куда приходят разные люди. Также отмечается, что участились случаи проникновения в ряды «Общины» откровенных провокаторов.

Случай с избиением парня в лесу в «Русской общине» объяснили личным конфликтом между бывшим членом общины и двумя новичками.

В объединении также добавили, что сейчас идет следствие, детали никому, кроме силовиков, неизвестны. А распространяемая сейчас в пабликах информация может по большей части оказаться недостовреной.

Отмечается, что все участники происшествия заблокированы и не имеют доступа к ресурсам общины.

Ранее сообщалось, что СК возбудил уголовное дело по факту похищения и пыток человека во Владимирской области. Похитители оказались членами «Русской общины».

По данным следствия, у одного из мужчин возник личный конфликт с жителем Коврова, который позвал на помощь двух товарищей. Вместе они отвезли жертву в лес, где якобы начали избивать и пытать удушением через пластиковый пакет, а также бить электрошокером и угрожать изнасилованием.