В российском регионе завершили создание единого реестра цыган

Власти Курганской области закончили составление единого реестра цыган, которые живут на территории региона. Согласно официальным данным, в регионе находится около 800 представителей цыганской общины.

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Об этом сообщил вице-губернатор Курганской области Андрей Алексеев во время совещания с заместителем главы администрации президента Магомедсаламом Магомедовым и полпредом Артемом Жогой, пишет URA.RU.

"Полностью составлен единый реестр, адреса проживания, количество проживающих, род занятий", — сообщил Алексеев.

Отмечается, что вопрос о ситуации с цыганской общиной в регионе обсуждался во время заседания консультационного совета по вопросам межнациональных отношений. Вице-глава Курганской области подчеркнул, что губернатор Вадим Шумков поручил региональному управлению МВД РФ продолжать мониторинг ситуации для недопущения межконфессиональных конфликтов.

По словам Алексеева, в этом году планируется проведение совместных мероприятий с представителями цыганской общины.