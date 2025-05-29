Бегемот, кенгуру и Трамп: что сводит с ума соцсети

В соцсетях активно распространяются видео с пожилой женщиной из России, которая держит у себя живого бегемота, и с кенгуру, которого, несмотря на билет, не пускают на рейс.

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Бегемот в хрущевке

Типовая пятиэтажка, облупившиеся станы, старый ремонт и мебель и среди этого привычного многим колорита — бегемот. Он заходит в подъезд, ест траву на прогулке и ложится спать прямо в комнате с ковром. Видео с Булькой за сутки набрало 3 миллиона просмотров, отмечает канал Дзена «Засекреченная Хроника».

На видео пожилая женщина в голубом халате и платке рассказывает, что животное зовут Булька, она ездит на нем в магазин и уже привыкла, что от бегемота немного грязно в квартире.

«Но есть нюанс - видео полностью сгенерировано новой нейросетью», - отмечает Telegram-канал «Мослента».

Несчастное кенгуру

Вирусным стало и видео, появившееся в соцсети X. В ролике кенгуру пытается улететь на самолете, но его не пускают на борт. При этом животное смирно стоит на задних лапах рядом с хозяйкой, держа передними посадочный талон, пока владелица ругается на английском с сотрудницей авиакомпании.

«Авиакомпания не разрешает кенгуру летать? У него есть билет и ручная кладь, и в самолете он доставляет меньше хлопот, чем пьяный турист. Посмотрите на это печальное лицо», - говорится в описании к ролику.

За сутки видео собрало более 6 миллионов просмотров и комментаторы вступили в жаркую дискуссию о том, что происходит на экране. При этом автор указал, что ролик целиком сгенерирован искусственным интеллектом.

Видео создали с помощью Veo 3. Это одна из первых моделей генерации видео, которая автоматически добавляет звук и речь персонажей. Google представила ее на конференции I/O 20 мая 2025 года, отмечает Vc.ru.

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Идеальная собака

Висячие уши, кудрявый хвост и густая блестящая коричневая шерсть. С видеоролика на зрителей смотрит милый пес с умными карими глазами, похожий одновременно на несколько пород собак. Но Берни - идеальной собаки по мнению британцев - не существует в реальном мире. Сгенерировнное нейросетью изображение показало издание Daily Mail.

Изображение Берни было создано по итогам опроса, который среди 2000 владельцев собак в Британии провели исследователи из Burns Pet Nutrition. Респондентам показали десятки фотографий собак разных пород - от хаски до чихуахуа и пуделей. В итоге данные загрузили в программу для создания изображений на основе искусственного интеллекта и появился идеальный пес.

При этом с помощью нейросетей оживают не только собаки, которых нет в реальном мире, но и целые игровые локации. В частности, с помощью искусственного интеллекта был сгенерирован город Мираж, где происходит одна из миссий игры Counter-Strike 2. Видеоролик опубликовал Telegram-канал «КиберТопор».

Трамп и рояль

Используют новые технологии не только социологи и фанаты игр, но и лидеры стран. Так, президент США Дональд Трамп продемонстрировал в своей соцсети Truth Social, как он может «зажигать» на сцене, сгенерировав изображение с помощью нейросетей, отмечают «Известия».

В ролике, созданном с помощью искусственного интеллекта, Трамп предстал в образе рок-звезды, сидящей за роялем на концерте. При этом каждый инструмент на видео украшен американской символикой - звездами и полосами.

Сначала американский лидер играет в строгом черном костюме и лакированных ботинках, затем предстает перед зрителями в синей рубашке, а в финале в блестящем пиджаке.