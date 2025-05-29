Володин назвал вступающие в силу с 1 июня в России законы

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил о ключевых изменениях в законодательстве, которые начнут действовать в июне.

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Вячеслав Володин, спикер Госдумы, рассказал о важных изменениях в законах, которые вступят в силу в июне. Информация об этом была опубликована в его Telegram-канале.

Согласно предоставленным данным, с начала июня вводится запрет на использование иностранных мессенджеров для передачи гражданам информации от банков, операторов связи, маркетплейсов и государственных органов.

Операторы связи теперь обязаны передавать SMS-коды для доступа к порталу Госуслуг только после завершения телефонного разговора абонента с мошенниками.

Для снятия самозапрета на кредиты на Госуслугах потребуется усиленная квалифицированная электронная подпись.

С 27 июня контроль за предпринимательской деятельностью станет более строгим. С этого момента, если вы ведение предпринимательской деятельности без предварительного информирования, будет считаться нарушением. Это позволит проводить проверки в отношении таких предпринимателей.

Вместе с тем, срок давности привлечения к ответственности за это нарушение увеличится до одного года.

Володин также напомнил о вступивших в силу законах о поддержке участников СВО и их семей. Дети участников боевых действий смогут поступать в вузы по особой квоте, а дети погибших или раненых участников – без экзаменов.