Российская студентка "похоронила" живых родителей ради выплат в колледже

Студентка из Кабардино-Балкарии инсценировала смерть своих родителей, чтобы получить статус сироты и воспользоваться льготами. Об этом пишет Mash Gor.

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18-летняя девушка поступила в колледж в Нальчике по программе, предназначенной для детей, оставшихся без попечения родителей. Она предоставила поддельные документы, свидетельствующие о смерти матери и отца, что позволило ей получить бесплатное место и оформить пособие.

В течение полугода на счет студентки было перечислено 150 тысяч рублей.

Однако обман раскрылся, и теперь вместо льгот девушке грозит уголовное дело. Обстоятельства получения поддельных документов выясняются.