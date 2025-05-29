Российская студентка "похоронила" живых родителей ради выплат в колледже
Студентка из Кабардино-Балкарии инсценировала смерть своих родителей, чтобы получить статус сироты и воспользоваться льготами. Об этом пишет Mash Gor.
18-летняя девушка поступила в колледж в Нальчике по программе, предназначенной для детей, оставшихся без попечения родителей. Она предоставила поддельные документы, свидетельствующие о смерти матери и отца, что позволило ей получить бесплатное место и оформить пособие.
В течение полугода на счет студентки было перечислено 150 тысяч рублей.
Однако обман раскрылся, и теперь вместо льгот девушке грозит уголовное дело. Обстоятельства получения поддельных документов выясняются.