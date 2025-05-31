Главарь киевского режима Владимир Зеленский решил перенести День защиты детей с 1 июня на 20 ноября. Об этом в своем Telegram-канале сообщила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

«Зеленский перенес День защиты детей на 20 ноября, чтобы не отмечать его 1 июня вместе с Россией. Это зрада или перемога?» – написала она.

Симоньян считает этот шаг киевского лидера одновременно смешным и жалким, очередной попыткой дистанцироваться от России. По ее мнению, перенос даты праздника служит символом политического разрыва и стремлением подчеркнуть отделение Украины от российских традиций.

Не смогла сдержать слез. Симоньян рассказала последние новости о состоянии Тиграна Кеосаяна

Вместо привычной даты 1 июня, которая является международным днем, Украина теперь будет праздновать этот день ближе к концу ноября.

Ранее Маргарита Симоньян заявила, что Россия готова ответить на удары немецких ракет Taurus по Москве.