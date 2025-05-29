В Рособрнадзоре рассказали о жалобах и нарушениях на ЕГЭ

Сегодня и завтра в России пишут ЕГЭ по русскому языку. 29 мая - дополнительная дата, которую Рособрнадзор добавил в расписание по просьбе властей Белгородской области - в целях безопасности.

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Половина основного периода ЕГЭ позади. В Рособрнадзоре представили первую статистику по нарушениям на экзаменах, которые зафиксировали наблюдатели - родители.

"В этом году Рособрнадзор активно привлекает родителей, в том числе представителей родительских комитетов, к мониторингу хода экзаменов. Они следят за соблюдением прав выпускников", - сообщили в Рособрнадзоре.

В ведомстве уточнили: во время прошедших экзаменов в экзаменационных пунктах по всей России присутствовало более 4 тысяч родителей. Они зафиксировали 115 нарушений.

Что было не так?

Отсутствали металлоискатели, организаторы помогали школьникам, в пунктах проведения экзамена находились посторонние люди. Также родители отметили жалобы детей о том, что организаторы не выдавали дополнительные листы для черновиков и бланки ответов. Где-то участники экзаменов ходили по школе без сопровождения, где-то не провели необходимый инструктаж перед экзаменом.

Еще один канал получения информации о нарушениях на ЕГЭ - через специальную форму обратной связи на портале Госуслуг. На входе в каждый пункт проведения ЕГЭ в этом году размещен плакат с QR-кодом. По ссылке можно направить сообщение о нарушении или сбое. Его увидит специалист Рособрнадзора, который на связи с региональными органами управления образованием.

На Платформу обратной связи портала Госуслуг с жалобами на проведение ЕГЭ по истории, литературе и химии 23 мая поступило три обращения. Все факты о нарушениях подтвердились.

Так, из Самарской области пожаловались на посторонние звуки в слуховом аппарате ребенка-инвалида: фонило из-за работы "глушилок" мобильной связи.

Две жалобы поступили из Москвы. Оказалось, что в одной школе нескольких участников экзамена посадили писать историю за круглый стол! Тогда как правила предусматривают индивидуальную рассадку. Теперь аудитории с круглыми столами исключены из вариантов размещения во время ЕГЭ.

Еще один сигнал из столицы: на ЕГЭ по химии запретили пронести свой непрограммируемый калькулятор. Рособрнадзор попросил департамент образования и науки Москвы дать разъяснения специалистам, работающим на ЕГЭ.