На российский регион обрушилась череда температурных рекордов

Во вторник, 27 мая, в Амурской области зафиксировали сразу несколько температурных рекордов. Об этом сообщает агентство Priamurmedia со ссылкой на данные Амурского гидрометцентра.

Так, в Благовещенске столбики термометров достигли максимальной отметки для этой даты — плюс 33,4 градуса. Прошлый рекорд был зафиксирован в 1947 году, тогда температура составила плюс 32,8 градуса. Ночь на 28 мая также оказалась самой теплой за всю историю наблюдений — воздух прогрелся до плюс 21,1 градуса и побил рекорд 2017 года в плюс 15,7 градуса. Рекордно высокие температуры также зафиксировали на метеостанциях Мазаново и Белогорск: плюс 33,6 и плюс 33,9 градуса.

Эксперты отметили, что череда рекордов в регионе может продолжиться. Согласно прогнозам, пик жары придется на 29 мая.

Ранее врач Александр Коньков дал россиянам советы по работе в офисе в жаркую погоду. Он посоветовал выпивать не менее двух литров воды в день и переносить важные встречи на вечерние часы.