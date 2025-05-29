Володин рассказал о вступающих в силу в июне законах

В июне в России вступит в силу ряд новых законов. Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин рассказал о том, какие нововведения стоит ждать россиянам в следующем году.

© Пресс-служба Госдумы

Запустится комплекс мер, направленных на борьбу с кибермошенниками. Банкам, государственным органам, операторам связи и маркетплейсам будет запрещено информировать граждан через иностранные мессенджеры. Кроме того, сообщения с кодами доступа для Госуслуг не будут поступать во время телефонных разговоров, когда человек может находиться под влиянием злоумышленника.

Ведение предпринимательской деятельности без предварительного уведомления будет считаться нарушением. Это означает, что такие бизнесмены не смогут уклоняться от проверок своих товаров и условий производства.

Поддержка участников специальной военной операции (СВО) и их семей является нашим приоритетом. Для решения задач в области поддержки участников специальной военной операции и их семей в мае были приняты два закона, которые уже вступили в силу. В частности, речь идет о льготах при поступлении в вузы детей участников боевых действий. Кроме того, участники СВО смогут воспользоваться процедурой банкротства через МФЦ во внесудебном порядке, если размер долга не превышает миллион рублей, отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание, и есть исполнительный документ, выданный не позднее чем за год до даты обращения с заявлением о банкротстве, который предъявлялся к исполнению и требования по которому не исполнены или исполнены частично. С 2022 года было принято 130 законов, направленных на помощь участникам СВО и их близким.

Вводится в действие новый закон, касающийся технологической политики, который определяет ее цели, задачи и инструменты. Основными целями этой политики являются обеспечение технологического суверенитета России, повышение конкурентоспособности отечественной высокотехнологичной продукции и улучшение ее производства. Формированием технологической политики занимаются президент России, Федеральное Собрание РФ, Правительство, Банк России, Российская академия наук и исполнительные органы субъектов.

Какие законы Госдума приняла 21 мая

Процедура включения субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в единый реестр МСП и реестр получателей поддержки упрощается. Новый закон также предоставит субъектам МСП, расположенным в моногородах и особых экономических зонах, возможность получать дополнительную государственную помощь, включая льготные кредиты, говорится в Telegram-канале Володина.

Двумя днями ранее депутаты Государственной думы приняли закон о защите прав жителей многоквартирных домов. По словам Володина, с прошлого года в Госдуму поступило 1162 жалобы на работу управляющих компаний и ненадлежащее оказание ими жилищно-коммунальных услуг. При этом практически все обращения — коллективные.