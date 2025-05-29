Певца Шарлота перевели в колонию-поселение

Певец и блогер Эдуард Шарлот направлен в колонию-поселение № 1, расположенную в Тольятти Самарской области.

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Об этом «ТАСС» сообщил отец исполнителя Валерий Шарлот. Он отметил, что Эдуарда доставили в учреждение после завершения майских праздников.

Валерий добавил, что в настоящий момент певец занят восстановлением паспорта, уничтоженного им ранее. Отец музыканта также проинформировал о намерении подать кассационную жалобу с целью добиться смягчения вынесенного сыну приговора.

Самарский областной суд ранее подтвердил виновность Шарлота в реабилитации нацизма и посягательстве на свободу совести и вероисповедания, назначив ему наказание в виде 5,5 лет лишения свободы в колонии-поселении.

Дополнительно артисту запретили осуществлять администрирование интернет-ресурсов сроком на четыре года. Также в отношении Шарлота выдвигались обвинения в уничтожении официальных документов и разжигании ненависти, сопряжённом с угрозой применения насилия, однако они отпали по причине отсутствия состава преступления.

В январе 2025 года прокуратура Самарской области инициировала требование о пересмотре приговора исполнителю, сочтя его чрезмерно мягким. Параллельно апелляционную жалобу подала адвокаты артиста. 15 апреля текущего года Апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде признал законным наказание, назначенное певцу.

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Напомним, что в июне 2023 года Эдуард Шарлотт опубликовал видеозапись, на которой демонстративно сжигает свой российский паспорт. Он объявил, что более не признаёт себя гражданином России и намерен переехать в Киев. Однако впоследствии вернулся на территорию Российской Федерации, где был арестован.