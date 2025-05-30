В Иркутской области сотрудники полиции выяснили обстоятельства происшествия со сброшенным с дерева медвежонком. Об этом сообщает «МВД Медиа».

До этого в сети появились кадры из поселка Новая Игирма Нижнеилимского района с детенышем медведя, который спасается от людей на дереве, но его сбрасывают с верхушки и уносят в неизвестном направлении.

Как рассказали полицейские, медвежонка заметили сотрудники производственной базы рядом с поселком. Они были обеспокоены тем, что поблизости могла бродить мать детеныша, поэтому решили прогнать его.

«Медвежонок испугался и забрался на дерево. Один из работников попытался его снять, однако зверек укусил мужчину, и тот его выронил. Малыша удалось поймать. Медвежонка накормили, а затем проводили обратно в лес. Животное отделалось легким испугом», — уточнила детали случившегося официальный представитель МВД Ирина Волк.

Один из участников событий предоставил кадры кормления детеныша, а затем видео, как зверя отпускают в лес.