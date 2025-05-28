В Петербурге хотят запретить мигрантам работать в такси и курьерами

Власти Санкт-Петербурга планируют запретить мигрантам работать таксистами и курьерами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт Смольного.

Отмечается, что запрет будет действовать до конца года. Проект постановления размещен в разделе «Антикоррупционная экспертиза».

Кроме того, компании в сфере доставки и такси хотят обязать вести реестр доставок, а также снабдить каждого курьера устройствами для определения его местоположения. При этом, проект постановления содержит в себе еще несколько новых требований — размещение на одежде курьера его единого идентификационного номера, а также соблюдение требований к внешнему виду курьеров и их транспортных средств от городского комитета по транспорту.

«Установить на 2025 год запрет на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Санкт-Петербурга, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по следующим видам экономической деятельности <...> деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем <...> деятельность курьерская <...> деятельность по курьерской доставке различными видами транспорта <...> деятельность по доставке еды на дом», — сказано в документе.

Ранее власти Санкт-Петербурга пообещали «заняться воспитанием у школьников чувства стиля».