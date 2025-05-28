Молодой человек, чудом выживший в байкальской резне, в первый же день попросил друзей «попарить» — принести ему вейп. Видео опубликовал Telegram-канал Baza.

На кадрах группа молодых людей пришла навестить пострадавшего друга в региональную клинику. Персонал не пропустил их в палату к больному.

Школьники созвонились с ним и попросили выглянуть в окно. Мальчик, с перебинтованной головой, открыл окно, поприветствовал знакомых и тут же попросил «попарить».

Ребята отказали под предлогом того, что их и так не пустили на этаж с тяжелобольными, а с вейпом тем более не пустят.

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Напомним, что в ночь на 28 мая группа молодых людей собралась в садоводстве «Горный Байкал» города Байкальск, чтобы отметить день рождения.

Встреча проходила дома у самого старшего из присутствующих — 17-летнего Михаила. Веселье закончилось резней — хозяин дома, рассерженный отказом одной из девушек в близости, взял канцелярский нож и напал на гостей. Погибли четыре человека, еще четыре были госпитализированы.