В Госдуме предложили запрашивать данные о судимости перед заключением брака

Аксинья Кравченко

Депутаты фракции «Новые люди» предложили внедрить информационную систему «Брак без сюрпризов», которая позволит гражданам запрашивать данные о наличии судимостей и задолженностей потенциального супруга перед заключением брака. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

В Госдуме предложили запрашивать данные о судимости перед заключением брака
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Отмечается, что депутаты уже направили свое обращение главе Минюста РФ Константину Чуйченко. Парламентарии обратили внимание, что в настоящее время в России отсутствует возможность для граждан получить достоверную информацию о криминальном прошлом или финансовых обязательствах будущего супруга. По словам депутатов, это создает условия для злоупотреблений, подвергает россиян риску стать жертвами мошенничества, физического и психологического насилия. По данным МВД РФ, только в 2024 году было зарегистрировано свыше десяти тысяч случаев мошенничества, связанных с брачными аферами.

«Предлагаем рассмотреть возможность внедрения информационной системы "Брак без сюрпризов", которая позволит гражданам добровольно запрашивать информацию о наличии судимостей и задолженностей потенциального супруга перед заключением брака», — говорится в документе.

Кроме того «Новые люди» считают, что данная функция может быть интегрирована в «Госуслуги».