В Госдуме предложили запрашивать данные о судимости перед заключением брака

Депутаты фракции «Новые люди» предложили внедрить информационную систему «Брак без сюрпризов», которая позволит гражданам запрашивать данные о наличии судимостей и задолженностей потенциального супруга перед заключением брака. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

Отмечается, что депутаты уже направили свое обращение главе Минюста РФ Константину Чуйченко. Парламентарии обратили внимание, что в настоящее время в России отсутствует возможность для граждан получить достоверную информацию о криминальном прошлом или финансовых обязательствах будущего супруга. По словам депутатов, это создает условия для злоупотреблений, подвергает россиян риску стать жертвами мошенничества, физического и психологического насилия. По данным МВД РФ, только в 2024 году было зарегистрировано свыше десяти тысяч случаев мошенничества, связанных с брачными аферами.

«Предлагаем рассмотреть возможность внедрения информационной системы "Брак без сюрпризов", которая позволит гражданам добровольно запрашивать информацию о наличии судимостей и задолженностей потенциального супруга перед заключением брака», — говорится в документе.

Кроме того «Новые люди» считают, что данная функция может быть интегрирована в «Госуслуги».