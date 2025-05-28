Петербургские власти займутся «хорошим вкусом» школьников после резонанса вокруг откровенного платья выпускницы, пишет портал «Подъем».

Последний звонок в одной из школ Калининского района Санкт-Петербурга вызвал бурное обсуждение в интернете из-за платья выпускницы с глубоким декольте и открытой спиной, отметили журналисты.

В администрации Калининского района уточнили, что школа сделала замечание выпускнице, но изначально декольте старшеклассницы было прикрыто накинутым болеро, которое она сняла для танца.

«Последний звонок — это праздник, у которого нет строгого дресс-кода, есть только традиция: девушки — в платьях, юноши — в костюмах, соответствующих официальному мероприятию», — пояснили чиновники.

В администрации выступили против введения жесткого дресс-кода на последнем звонке, но пообещали заняться воспитанием у школьников чувства стиля.

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В соцсетях ряд комментаторов раскритиковал откровенный наряд, другие же посоветовали «завидовать молча» и призвали недовольных «позволить молодым наслаждаться жизнью».