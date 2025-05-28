Вирусолог оценил угрозу нового штамма коронавируса NB.1.8.1

Вирусолог Павел Волчков в разговоре с Рамблером прокомментировал данные о выявлении в России нового штамма коронавируса NB.1.8.1 и оценил его опасность для жителей страны.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России выявили четыре случая заражения геновариантом коронавируса NB.1.8.1. По ее словам, новый вариант данного заболевания впервые был описан в январе текущего года в Китае. Затем его зафиксировали в разных странах Азии, Индии и в США.

Волчков отметил, что коронавирус уже не представляет той опасности для человечества, которая исходила от него изначально.

Та опасность, которая изначально существовала вместе с появлением первых штаммов COVID в начале 2020 года, сейчас потихоньку снижается. Понятно, что SARS-CoV-2 будет постоянно к нам приходить волнами в виде различных модификаций, однако его способность наносить ущерб идет по затухающей. Это связано с глобальной иммунизацией популяции, которая при этом идет волнообразно. Постоянного уровня инфицирования нет, идут эпидемиологические волны, которые порождают пики и провалы по уровню заболеваемости. Между этими волнами происходит штаммообразование, то есть появляются новые модификации, которые так или иначе будут менее заметны для популяционного иммунитета на той или иной территории. Популяционный иммунитет не дает тех возможностей для быстрого распространения вируса, которые были ранее. Павел Волчков Заведующий Лабораторией геномной инженерии МФТИ

Модификация коронавируса NB.1.8.1 произошла от варианта «Омикрон», отметил эксперт, говоря о его угрозе.

«В нынешней ситуации этот штамм можно назвать легким, поскольку он инфицирует, в основном, верхние дыхательные пути, и весь иммунный ответ протекает локализованною. В связи с этим ситуации с высокими дозами и объемными поражениями нижних дыхательных путей обычно не возникают… Чтобы «подцепить» штамм NB.1.8.1, необходима небольшая доза. Это одновременно и хорошо, и плохо. Плохо, потому что человек в принципе может заболеть. А хорошо, потому что человек, скорее всего, «подцепит» вирус верхними дыхательными путями в небольшой дозе, что вызовет быструю иммунную реакцию. Значит, с точки зрения клинического процесса течение заболевания будет незначительным. Конечно, у незащищенной группы лиц, которую, прежде всего, составляют дети, а также пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями, болезнь может протекать тяжелее. Также не стоит забывать, что любая вирусная инфекция при неправильном лечении даже у очень здорового человека может перейти в бактериальную форму, а это уже другая история. Так что если человек чувствует легкое недомогание, а его симптомы похожи на симптомы ОРВИ, то ему следует остаться дома и не испытывать судьбу, не усугублять вероятность «подцепить» еще какую-нибудь бактериальную инфекцию, что приведет к тяжелым осложнениям», - сказал Волчков.

В целом новый вариант коронавируса NB.1.8.1 не представляет серьезной угрозы для россиян, подчеркнул специалист.

«Наступает летний период, период отпусков, который сопровождается низкой социальной активность. Люди не ходят в школы, в детские сады, в институты, меньше встречаются, они проводят больше времени на открытом воздухе и чаще вентилируют свои помещения. Поэтому ожидать существенного всплеска уровня заболеваемости сейчас не приходится. Если что-то и будет, то это произойдет ближе к сентябрю-октябрю, и это может быть уже другой штамм», - заключил вирусолог.

В Минздраве ранее заявили, что введения дополнительных мер в связи с распространением нового геноварианта коронавируса NB. 1.8.1 в России не требуется.