Россиянин "воскрес" после того, как четыре года считался мертвым

В Пермском крае мужчина, считавшийся умершим, "воскрес" спустя четыре года. Ошибка произошла из-за неверных данных, внесенных в ЗАГС, пишет Ural Mash.

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29-летний житель Перми узнал о своей "смерти" во время прохождения диспансеризации. Медики сообщили ему, что согласно документам он скончался еще в 2021 году.

Основанием записи о "смерти" по документам стали данные от патологоанатомов.

Несмотря на ошибочный статус, все это время мужчина официально работал, жил обычной жизнью и платил налоги. Для восстановления своего статуса ему пришлось обратиться в суд, который признал ошибку и вернул ему статус живого.