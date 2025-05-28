Симоньян допустила удары Москвы по Берлину

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян допустила, что Москва может в ответ ударить по Берлину в случае, если российскую столицу атакуют дальнобойными ракетами Taurus. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«В московских кабинетах обсуждают, что если немецкие военные будут бить немецким оружием по Москве (...), то нам ничего не остается, кроме как бить по Берлину», — допустила медиаменеджер.

По мнению Симоньян, тот факт, что Германия разрешила Вооруженным силам Украины (ВСУ) использовать дальнобойное оружие без ограничений, может означать только то, что удары наносить будут немецкие военные. Журналистка добавила, что украинские военнослужащие не умеют обращаться с Taurus.

Симоньян сравнила вывесившую флаг РФ в Одессе женщину с Зоей Космодемьянской

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что Запад снял ограничения на дальнобойное оружие для Вооруженных сил Украины, чтобы оказать давление на Россию. По его мнению, партия ракет Taurus уже может находиться на Украине.

26 мая канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ФРГ больше не ограничивает Украину в использовании поставленного стране дальнобойного оружия. Такое же решение, по словам канцлера, приняли Великобритания, Франция и США.