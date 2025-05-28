Жене участника СВО выдали для проживания гниющую комнату

В Амурской области жительница Бурейского муниципального округа, которая является супругой участника СВО, посетовала на условия, в которых ей предлагают жить местные чиновники. Историей женщины поделились в местном отделении «Народного фронта».

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Женщина рассказала, что по договору социального найма ей предоставили комнату в общежитии, которая оказалась непригодной для проживания из-за повышенной влажности, прогнивших полов и отсутствия дверных наличников. После обращения по этому вопросу в прокуратуру, администрация округа обязала устранить нарушения. В 2024 году власти выделили на эти цели 82 500 рублей, но подрядчик к работам не преступил. В 2025 году в администрации заключили контракт на те же работы с новым подрядчиком, который обязался привести помещение в надлежащий вид к концу мая.

15 мая, по словам заявительницы, работники демонтировали полы и в комнате все еще стоит вода, и она до сих пор непригодна для проживания. Женщина отчаялась обращаться в разные инстанции, чтобы помещение привели в надлежащее состояние.

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