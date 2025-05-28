Стала известна причина смерти актера «Глухаря» Василия Фунтикова

Актер Василий Фунтиков, известный по фильму «Каникулы Кроша» и сериалу «Глухарь», скончался на 63-м году жизни. Ему стало плохо, когда он приехал навестить своего отца.

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Об этом в среду, 28 мая, сообщил его родной брат Павел.

— Неожиданно очень все получилось. Инсульт был. Никаких предпосылок к этому не было, в один момент просто так сложилось все. Приехал папу проведать, но что-то плохо стало ему, вызвали скорую и увезли в больницу его, — приводит его слова Aif.ru.

О смерти артиста стало известно днем ранее. Актер умер утром у себя дома в Москве. Предварительно также сообщалось о его проблемах с сердцем. Фунтикова похоронят 30 мая на Хованском кладбище.

Василий Фунтиков родился 5 июля 1962 года в Москве. В 1984 году он завершил обучение в Высшем театральном училище имени Б. Щукина. Актер выступал в спектаклях Театра Советской Армии и Московского драматического театра имени Пушкина, а также участвовал в записи аудиокниг по постановкам Театра имени Пушкина.

В фильмографии Фунтикова около 30 работ. Среди них сериалы «Глухарь», «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...», «Герой нашего времени» и «МУР есть МУР». Всесоюзную известность он завоевал после исполнения главной роли в мини-сериале «Каникулы Кроша» в 1980 году. Кроме того, Фунтиков долгое время служил в Московском драматическом театре имени Пушкина.