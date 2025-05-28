Эксперт назвал способ защитить детей от интернет-мошенников

Эксперт по информационной безопасности InfoWatch Денис Денисов порекомендовал родителям контролировать настройки приватности в приложениях, которые используют их дети. О способах защитить ребенка от интернет-мошенников эксперт рассказал порталу NEWS.ru.

Денисов отметил, что в мессенджерах и других приложениях можно менять настройки приватности. В первую очередь родителям следует ограничить в этих настройках количество людей, которые могут писать ребенку. Благодаря этому писать ребенку смогут только его друзья.

Также стоит ограничить публикацию фотографий и добавление ребенка в группы. По словам эксперта, детей часто добавляют в группы и каналы, где их затем «обрабатывают» мошенники.

Также Денисов порекомендовал родителям говорить с детьми о киберугрозах. Для ребенка необходимо создать комфортную среду, благодаря которой он будет уверен, что родители всегда на его стороне и к ним можно обратиться за помощью, заключил эксперт.

Ранее эксперт университета «Синергия» Алексей Ермаков предупредил о мошенниках, которые выманивают у детей деньги в онлайн-играх, обещая им виртуальную валюту, эксклюзивные игровые возможности и привилегии. Жертвой таких мошенников стала 12-летняя москвичка, которая перевела мошенникам 418 тысяч рублей. В одном из мессенджеров девочке написали неизвестные, пообещав ей помочь с покупкой виртуальной валюты в игре. Они заставили школьницу взять смартфон матери, оформить онлайн-кредиты, а деньги перевести им.