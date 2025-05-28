Где растет вдохновение и звучит лето: что ждет гостей на «это лето фестивале»

31 мая и 1 июня сад «Эрмитаж» превратится в пространство, где городская суета уступит место тёплой расслабленности. «это лето фестиваль» вернётся в столицу с узнаваемой атмосферой и концепцией, которая продолжит развиваться. Пространство сада снова разделят на «громкую» и «тихую» зоны — каждая со своими маршрутами, ритмами и смыслами. Рассказываем, чем заняться, где задержаться подольше и что точно нельзя пропустить в первые выходные предстоящего лета.

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Где музыка звучит по-новому

Саундтреком уикенда в «Эрмитаже» станут выступления ведущих артистов новой отечественной сцены. Хедлайнер первого вечера — Ёлка, чьи узнаваемые интонации зададут тёплое настроение фестивалю, уикенду и, возможно, всему предстоящему лету. Завершит событие L’One — его масштабный лайв с хором по мотивам альбома «Пиросмани», по-настоящему кинематографичный финал выходных.

На сцене также прозвучат: сочный поп от группы «ХЛЕБ», прозрачная лирика «Комнаты Культуры», нео-звучание NEMIGA, честные тексты EIGHTEEN, мягкое инди-свечение от «Андреграунда», AFELIA, Жени Ефимовой и дальневосточный вайб hehehe. Любимых артистов на одной сцене соберёт группа ЛАУД и представит Loud Boyz Showcase с Тосей Чайкиной, Антохой МС, Thomas Mraz, THE DAWLESS и DJ Stonik1917. Гостей ждёт вечер хитов, коллабораций и музыкальных сюрпризов — всё, за что так любят фестивали.

Где растут идеи: Бренд-сад и мастер-классы Х5

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Генеральный партнёр события Х5 создаст серию локаций для отдыха, исследования и вдохновения. Начать маршрут можно будет с Бренд-сада — метафоры внутреннего и профессионального роста. Здесь получится заземлиться с помощью тактильных камней и получить предсказание, создать что-то своими руками в семейной зоне мастер-классов под открытым небом, услышать, как звучат растения в интерактивном саду и сделать фото с арт-объектом.

По всему пространству Х5 гостей будет ждать летний квест с маршрутами и заданиями.

Где работа — это интересно и весело: Коворкинг в Саду от Х5

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В «громкой» зоне фестиваля появится ещё одна локация X5 — ретро-офис: ламповый телевизор, шумящий модем, виниловые кресла и стопки «приказов». В центре — директорский стол, где пройдет музыкальный перфоманс-собеседование от Директора Всего. Между ними — фотобудка, пинг-понг и ироничные детали, отсылающие к временам бумажных отчётов и факсов.

Рядом — зона пикника от Х5, где можно отдохнуть и перекусить. Здесь много зелени, тень, удобные столики и ощущение, что обедаешь не в центре Москвы, а где-то на веранде загородного дома.

Где отражается лето: зоны тишины и баланса

Тем, кто захочет отдохнуть от танцев или просто перезагрузиться, чилл-зона от LoftDesigne предложит мягкие кресла, музыку без надрыва и зеркала, в которых будет отражаться настоящее.

Парфюмерная студия Flame Moscow создаст ольфакторное пространство, где ароматы станут приглашением открыть для себя что-то новое. В интерактивной зоне бренда можно уловить и сохранить момент лета и своё настроение в этом мгновении.

А Яндекс Диск с художником Кириллом представят арт-объект «Орбита воспоминаний». Специально для Яндекс 360 Кирилл Ашастин создал серию необычных зеркал Air Mirror с градиентным напылением и формами, вдохновлёнными орбитой — символом объединения всего важного в цифровой жизни. В этой инсталляции отражение становится метафорой памяти: каждое зеркало раскрывает многослойность эмоций и воспоминаний, предлагая по-новому взглянуть на привычное через цветовые вариации и необычную форму.

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Недалеко от сцены развернётся яркая локация Яндекс Пэй — с сочными ракурсами, местами для отдыха и активностями, в которых хочется задержаться. Здесь будет удобно поймать лучший кадр, собрать чек-лист идеального лета и просто провести время с удовольствием. Самые выгодные ракурсы для сцены — именно отсюда.

Где участвуют все: дети, взрослые и питомцы

Московский институт психоанализа проведёт серию творческих занятий для детей: сказкотерапия, нейротренинг, изотерапия — всё, что помогает развивать воображение и эмоциональную чувствительность через игру и доверие.

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Юных гостей фестиваля пригласит в гости студия анимационного кино «Мельница» — с фотосессией с Лунтиком и Луной, кинетической песочницей, качелями, мульт-татуировками, блёстками для яркого образа, стеной-раскраской и подарками. Здесь любимые герои оживут и станут частью большого семейного приключения.

По соседству появится зона от «Святого Источника» — атмосфера отдыха и настоящей радости. Лёгкие полупрозрачные конструкции, игры и активности создадут эффект “совершенно летних каникул” и помогут взрослым вспомнить, каким бывает настоящее лето.

А площадка бренда «Клинский» станет эпицентром вкусных игр и позитивного азарта. Гольф, Дженга, Корнхолл, Крестики-нолики, Рошфор, Закинь кольцо и гигантская раскраска наполнят пространство движением и смехом. Колесо фортуны будет вращаться в ожидании победителей — каждый спин может принести шанс на суперприз.

Парусное сообщество «Сила ветра» привезёт на фестиваль настоящую гоночную яхту. Гости смогут заглянуть внутрь, освоить морские узлы и поучаствовать в розыгрыше путешествия по Ладожским шхерам.

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Для гостей с собаками снова заработает лаунж-зона от Staya: тень, шезлонги, миски с водой и дог-паркинг с волонтёрами. Можно будет отдохнуть рядом с питомцем или ненадолго оставить его под присмотром. Напоминание только одно: крупные породы, увы, по правилам сада не допускаются.

Где всё собирается в единый праздник /где складывается идеальное лето/ где есть всё, что нужно для лета

Сцена с живыми выступлениями любимых артистов, мастер-классы, семейные маршруты, танцы в саду, перформансы, квесты и спонтанные встречи — в 2025 году «Это лето фестиваль» объединит всё, что хочется сохранить в памяти как идеальный старт жаркого сезона.