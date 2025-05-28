Международный день защиты детей в Крокус Сити Океанариуме

Океанариум в Крокус Сити отметит День защиты детей. Пестрые коралловые рыбки, хищные акулы, дружные лемуры, амазонские пираньи и грациозные фламинго. Детский праздник в компании трех тысяч обитателей со всей планеты.

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Посетителей ждет путешествие через огромные аквариумы-туннели, где рыбы проплывают прямо над головой. Отдохнуть от ярких впечатлений можно в перевёрнутом пиратском корабле. А после - оказаться в атриуме под прозрачной крышей, где обитают экзотические птицы-носороги и шустрые обезьянки из джунглей тропической Америки. Самые заветные детские желания исполнит стайка золотых рыбок.

Встречать юных гостей и их родителей будут весёлые аниматоры под любимые детские мелодии.

1 июня дети до 13 лет включительно посещают Океанариум бесплатно в сопровождении взрослых при покупке билетов на сайте.

Больше информации можно получить на сайте.