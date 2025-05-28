Подруга рассказала о характере устроившего резню в Байкальске 17-летнего россиянина

Устроивший резню в Байкальске Иркутской области 17-летний Михаил не был агрессивным, утверждает его подруга, пожелавшая остаться анонимной.

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Она охарактеризовала его в беседе с «Лентой.ру».

«Странностей и подобного агрессивного поведения за ним никогда не замечала. Всегда помогал, если нужно было. Очень добрый и смешной человек, вообще не конфликтный. До сих пор не могу поверить в то, что говорят», — описала подростка подруга.

Собеседница «Ленты.ру» сообщила, что Михаил не употреблял запрещенные вещества, мог только выпить. Подруга также добавила, что в компании, где юноша совершил преступление, он был близок с одной из девушек — раньше они состояли в романтических отношениях.

По предварительной информации, резню на даче устроил 17-летний Михаил из-за того, как одна из гостий отказала ему в сексе. Его жертвами стали четверо подростков в возрасте от 13 до 16 лет. После трагедии в городе объявили трехдневный траур.