В России предрекли рост потребления самогона из-за повышения акциза

Вместо тотальных запретов и ограничений самогоноварения требуется сбалансированное регулирование и продвижение культуры потребления, заявил НСН Вячеслав Мамонтов.

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В России стремительно растет интерес к домашнему самогоноварению, отмечает газета «Известия». По оценкам экспертов, в стране уже более 2,5 миллиона самогонных аппаратов, а спрос на них в начале 2025 года вырос почти на треть (37%). К домашнему производству крепкого алкоголя подталкивают и экономические, и социальные факторы. Мамонтов объяснил рост домашнего производства алкоголя ужесточением регулирования и ростом цен на легальный алкоголь.

«Рост самогоноварения и домашнего производства алкоголя - это прямое следствие ужесточения регулирования, различных ограничений и ценовой недоступности легального алкоголя. В нашей стране уже есть опыт антиалкогольной кампании прошлого, которая привела к негативным последствиям. Мы планомерно говорим о том, что в условиях, когда легально приобрести алкоголь невозможно, растет нелегальное производство. Сейчас на фоне роста розничных цен на алкоголь в связи с повышением акцизных ставок и себестоимости, самостоятельное производство становится выгодной альтернативой для потребителя, который ищет дешевый алкоголь. Качество такой продукции, при этом, проконтролировать невозможно, а это - вопрос безопасности потребителей», - сказал собеседник НСН.

По его словам, люди все чаще будут отдавать предпочтение небезопасным альтернативам алкоголя в случае еще большего ужесточения регулирования этой сферы и роста акцизных ставок.

«В том случае, если рост акцизных ставок продолжится, и регулирование будет и дальше ужесточаться, все больше потребителей будут переключаться на небезопасные альтернативы и другие суррогатные напитки. Считаем, что вместо тотальных запретов и ограничений, которые только усугубляют ситуацию, требуется сбалансированное регулирование и продвижение культуры потребления», - заключил эксперт.

Ранее глава Росалкогольтабакконтроля Игорь Алешин предложил ввести символическую пошлину на продажу самогонных аппаратов высокой мощности, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По его словам, это позволит контролировать «нелегальный рынок», обелить его, а также уменьшит распространение алкогольной продукции.