Раскрыты подробности о купивших алкоголь подросткам для кровавой вечеринки в Байкальске

Алкоголь для кровавой вечеринки подростков в Байкальске Иркутской области купили совершеннолетние брат нападавшего и знакомый одной из девушек. Об этом сообщает «Звезда».

По данным издания, сначала подростки попросили купить алкоголь у одного человека. После того как они все выпили, попросили добавки уже у брата нападавшего.

Ранее стало известно, что правоохранители задержали двоих подозреваемых в покупке алкоголя подросткам.

Стало известно о реакции полицейских на резню в Байкальске

С 27 по 28 мая подростки с разрешения родителей отмечали день рождения одной из девочек на даче в Байкальске. В какой-то момент один из участников праздника достал нож и напал на друзей. В результате четверо несовершеннолетних не выжили, еще четверо получили ранения, их госпитализировали. После нападения молодой человек устроил пожар в доме, но не смог из него выбраться.