В Ленобласти сократили время продажи алкоголя на два часа

Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области приняли закон, предусматривающий сокращение на два часа времени продажи алкоголя в магазинах и объектах общепита в многоквартирных домах (МКД), сообщила пресс-служба регионального парламента.

С 1 сентября 2025 года алкогольную продукцию не будут продавать с 23:00 до 11:00, а не до 9:00, как сейчас.

"Проектом закона предлагается увеличить установленные ограничения времени розничной продажи алкогольной продукции <…>, в том числе в объектах общественного питания (за исключением ресторанов), расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, до 11 часов утра, как предусмотрено в Санкт-Петербурге", - отметили в пресс-службе.

Документ был принят сразу в трех чтениях.

По мнению разработчиков законопроекта, отсутствие единых ограничений на розничную продажу алкогольной продукции на территории соседних субъектов РФ снижает эффективность ограничительных мер, действующих в этих регионах.