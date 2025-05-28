Мать «отравителя» животных из зоопарка объяснила его поступок

Мать мужчины, подбросившего таблетки животным в Московском зоопарке, назвала его поведение «непонятным хулиганством». Женщина рассказала «Московскому комсомольцу», что у ее сына психическое заболевание и вторая группа инвалидности.

Двадцать седьмого мая директор Московского зоопарка Светлана Акулова сообщила, что в вольерах с рысями и леопардом были обнаружены разбросанные таблетки неизвестного происхождения. Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент, когда один из посетителей бросал их через ограждения.

Позже Акулова рассказала, что с животными все в порядке, и сообщила о задержании нарушителя. Им оказался житель Москвы, состоящий на учете у психиатра. В МВД отметили, что брошенные им таблетки, по предварительным данным, были с экстрактом валерианы. Мужчина заявил полицейским, что «хотел привести в чувство» животных.

Его мать в беседе с «МК» отметила, что проблемы у сына начались в двадцать лет - в его поведении появились «странности», случалась агрессия. До этого он нормально учился, а его поведение было адекватным.

«Сейчас он постоянно на лекарствах, уколы ему делают в психоневрологическом диспансере. Последний укол две недели назад был. Сейчас уже звонили оттуда, ждут сегодня, чтобы сделать плановый укол», - рассказала женщина.

Она добавила, что у ее сына также были эпизоды приема запрещенных веществ. По мнению женщины, ее сын не хотел отравить животных и бросал им валерьяну «как кошкам».

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