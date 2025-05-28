Глава ВЦИОМа раскритиковал россиян за недостаток компетенций

В России нет проблемы с нехваткой кадров — куда более актуален вопрос недостаточной квалификации работников. Об этом заявил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

© Вечерняя Москва

По его мнению, сейчас вопрос стоит не в том, чтобы «рожать новых детей», а в том, чтобы направить кадры на переобучение и повешение квалификации.

— Люди есть, но уровень квалификации и компетенций, направление этих компетенций, которые есть у людей, сильно отличаются от потребностей сегодняшнего дня, — рассказал Валерий Федоров в разговоре с «Ведомости».

На российском рынке труда наблюдается устойчивый рост вакансий для сотрудников старше 40 лет. Руководитель проектов по подбору персонала высшего звена Ирина Смирнова рассказала, с чем это связано.

Лучшими днями для собеседований являются вторник и четверг, сообщил член экспертного совета Госдумы, HR-эксперт Гарри Мурадян. Специалист также рассказал, когда не стоит устраиваться на работу.

Россия показала самый низкий уровень безработицы среди стран G20 в прошлом году. По данным Росстата, доля безработных в стране составила 2,3 процента, что является рекордным показателем за всю историю наблюдений.