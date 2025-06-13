За гранью человеческого: самые загадочные места мира

В мире существует множество мест, которым приписывают мистические и магические свойства. Бермудский треугольник, Долина смерти в США, Зона молчания в Мексике уже долгие годы ставят в тупик даже самых известных ученых. Такие места могут пугать или притягивать, но так или иначе остаются для нас чуждыми, так как подчиняются непостижимым законам.

Другое дело творения человеческих рук, которые наши предки возвели в прошлом. Древние сооружения, построенные исчезнувшими цивилизациями, средневековые здания, где обитают потусторонние силы, виллы богачей, что погубили своих владельцев.

Самые мистические человеческие творения — в галерее «Рамблера».