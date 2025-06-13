За гранью человеческого: самые загадочные места мира

Александр Котлеткин
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Моаи — каменные статуи с острова Пасхи. Считается, что исполинские истуканы были возведены с 1250 по 1500 год. Некоторые моаи достигают 12-метровой высоты, а их вес превышает 10 тонн. Учитывая небольшие размеры острова и невысокую численность населения сооружение одной такой статуи требовало поистине титанического труда. Местные жители верят, что в каменных истуканах заключена сверхъестественная сила предков (мана).
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Моаи — каменные статуи с острова Пасхи. Считается, что исполинские истуканы были возведены с 1250 по 1500 год. Некоторые моаи достигают 12-метровой высоты, а их вес превышает 10 тонн. Учитывая небольшие размеры острова и невысокую численность населения сооружение одной такой статуи требовало поистине титанического труда. Местные жители верят, что в каменных истуканах заключена сверхъестественная сила предков (мана).  
© BreatheFitness/iStock.com
В Лаосе, в провинции Сиангкхуанг у подножия Аннамского хребта, находится Долина кувшинов. В этом месте рассеяны тысячи каменных горшков высотой до трёх метров и весом до 6 тонн. Легенды говорят, что в прошлом в этой долине проживало племя великанов.
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В Лаосе, в провинции Сиангкхуанг у подножия Аннамского хребта, находится Долина кувшинов. В этом месте рассеяны тысячи каменных горшков высотой до трёх метров и весом до 6 тонн. Легенды говорят, что в прошлом в этой долине проживало племя великанов. 
© joakimbkk/iStock.com
В графстве Сомерсет на юге Англии находится холм Гластонбери-Тор на вершине которого возвышается древняя башня св. Михаила. В народных поверьях местечко связано с легендами о короле Артуре. Исследователей паранормальных явлений считают, что сооружение является порталом в потусторонний мир Авалон.
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В графстве Сомерсет на юге Англии находится холм Гластонбери-Тор на вершине которого возвышается древняя башня св. Михаила. В народных поверьях местечко связано с легендами о короле Артуре. Исследователей паранормальных явлений считают, что сооружение является порталом в потусторонний мир Авалон. 
© johncarter5/iStock.com
«Глаз Сахары», структура Ришат — геологическое образование диаметром 50 километров в мавританской части пустыни Сахара. Геологи считают, что первое кольцо появилось в результате эрозии почвы еще 500—600 миллионов лет назад. Несмотря на заверения ученых, многие считают «Глаз Сахары» последним свидетельством существования древней и великой цивилизации — Атлантиды.
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«Глаз Сахары», структура Ришат — геологическое образование диаметром 50 километров в мавританской части пустыни Сахара. Геологи считают, что первое кольцо появилось в результате эрозии почвы еще 500—600 миллионов лет назад. Несмотря на заверения ученых, многие считают «Глаз Сахары» последним свидетельством существования древней и великой цивилизации — Атлантиды.  
© Elen11/iStock.com

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В Неаполитанском заливе есть два небольших острова Гайола, которые считаются проклятыми. Когда-то давно на одном из островов построил виллу богатый господин. Второй остров он оставил нетронутым, перекинув над морем небольшой каменный мостик. Насладиться жизнью в новом доме господину не удалось. Вскоре после завершения строительства он скоропостижно скончался. Похожая судьба постигла и других владельцев островов. Они умирали при загадочных обстоятельствах, разорялись, попадали в тюрьмы и сходили с ума.
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В Неаполитанском заливе есть два небольших острова Гайола, которые считаются проклятыми. Когда-то давно на одном из островов построил виллу богатый господин. Второй остров он оставил нетронутым, перекинув над морем небольшой каменный мостик. Насладиться жизнью в новом доме господину не удалось. Вскоре после завершения строительства он скоропостижно скончался. Похожая судьба постигла и других владельцев островов. Они умирали при загадочных обстоятельствах, разорялись, попадали в тюрьмы и сходили с ума.  
© lauradibiase/iStock.com
Стоунхендж — один из самых знаменитых археологических памятников в мире. Считается, что строительство этого необычного сооружения велось в 3000-2500 годах до н. э. Кто и зачем построил Стоунхенд до сих пор остается загадкой. Тем не менее, нашлись люди, способные возить многотонные каменные блоки за десятки и сотни километров. К примеру, самый крупный алтарный камень весом шесть тонн мог быть привезен с самого севера Шотландии по меньшей мере за 750 километров от Стоунхенджа.
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Стоунхендж — один из самых знаменитых археологических памятников в мире. Считается, что строительство этого необычного сооружения велось в 3000-2500 годах до н. э. Кто и зачем построил Стоунхенд до сих пор остается загадкой. Тем не менее, нашлись люди, способные возить многотонные каменные блоки за десятки и сотни километров. К примеру, самый крупный алтарный камень весом шесть тонн мог быть привезен с самого севера Шотландии по меньшей мере за 750 километров от Стоунхенджа. 
© alzay/iStock.com
Мегалитическое сооружение Ньюгрейндж в Ирландии старше египетских пирамид на целых 700 лет. Во время строительства этого величественного кургана использовались каменные монолиты весом от 20 до 40 тонн. Во время зимнего солнцестояния утренние лучи солнца проникают в отверстие над входом и освещают помещение изнутри. Согласно легенде, Ньюгрейндж — дом кельтского бога мудрости и солнца Дагды.
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Мегалитическое сооружение Ньюгрейндж в Ирландии старше египетских пирамид на целых 700 лет. Во время строительства этого величественного кургана использовались каменные монолиты весом от 20 до 40 тонн. Во время зимнего солнцестояния утренние лучи солнца проникают в отверстие над входом и освещают помещение изнутри. Согласно легенде, Ньюгрейндж — дом кельтского бога мудрости и солнца Дагды.  
© Guven Ozdemir/iStock.com
Древний город инков Мачу-Пикчу долгие годы скрывался от исследователей вплоть до начала 20 века. Считается, что он построен Пачакутеком в 15 веке в качестве императорской резиденции на вершине горного хребта на высоте 2400 метров над уровнем моря. Уже через 100 лет его дворцы, храмы и дома были покинуты местными жителями.
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Древний город инков Мачу-Пикчу долгие годы скрывался от исследователей вплоть до начала 20 века. Считается, что он построен Пачакутеком в 15 веке в качестве императорской резиденции на вершине горного хребта на высоте 2400 метров над уровнем моря. Уже через 100 лет его дворцы, храмы и дома были покинуты местными жителями. 
© tobiasjo/iStock.com
Египетские пирамиды — единственное Чудо Света древнего мира, которое дошло до нас в относительной целостности. Уже более двух столетий гробницы фараонов будоражат умы исследователей. Помимо официальной версии, строительство пирамид связывают с инопланетной расой, некогда правившей Древним Египтом. Трудно представить, что крупнейшая из пирамид - пирамида Хеопса высотой 147 метров и весом 5 миллионов тонн была построена простыми людьми - почти 4500 лет назад.
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Египетские пирамиды — единственное Чудо Света древнего мира, которое дошло до нас в относительной целостности. Уже более двух столетий гробницы фараонов будоражат умы исследователей. Помимо официальной версии, строительство пирамид связывают с инопланетной расой, некогда правившей Древним Египтом. Трудно представить, что крупнейшая из пирамид - пирамида Хеопса высотой 147 метров и весом 5 миллионов тонн была построена простыми людьми - почти 4500 лет назад. 
© David Sanz/iStock.com

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В катакомбах Йиглавы когда-то добывали серебро. Со временем шахты разрослись настолько, что превратились в настоящий подземный город, окутанный множеством легенд. Местные жители считают, что в катакомбах обитают привидения, а некоторые даже слышали в тоннелях звуки органа.
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В катакомбах Йиглавы когда-то добывали серебро. Со временем шахты разрослись настолько, что превратились в настоящий подземный город, окутанный множеством легенд. Местные жители считают, что в катакомбах обитают привидения, а некоторые даже слышали в тоннелях звуки органа. 
© Tatiana Dyuvbanova/iStock.com
Гозекский круг — считается самой древней обсерваторией в мире. Сооружение эпохи неолита находится на территории Германии в округе Бургенландкрайс. Он состоит из нескольких концентрических рвов диаметром 75 метров и двух палисадных колец с воротами в определённых местах. Кому 5000 лет до н.э. понадобилось наблюдать за астрономическими явлениями на данный момент неизвестно.
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Гозекский круг — считается самой древней обсерваторией в мире. Сооружение эпохи неолита находится на территории Германии в округе Бургенландкрайс. Он состоит из нескольких концентрических рвов диаметром 75 метров и двух палисадных колец с воротами в определённых местах. Кому 5000 лет до н.э. понадобилось наблюдать за астрономическими явлениями на данный момент неизвестно.  
© Iurii Buriak/iStock.com

В мире существует множество мест, которым приписывают мистические и магические свойства. Бермудский треугольник, Долина смерти в США, Зона молчания в Мексике уже долгие годы ставят в тупик даже самых известных ученых. Такие места могут пугать или притягивать, но так или иначе остаются для нас чуждыми, так как подчиняются непостижимым законам.

Другое дело творения человеческих рук, которые наши предки возвели в прошлом. Древние сооружения, построенные исчезнувшими цивилизациями, средневековые здания, где обитают потусторонние силы, виллы богачей, что погубили своих владельцев.

Самые мистические человеческие творения — в галерее «Рамблера».

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