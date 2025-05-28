Друг рассказал о разговоре с девушкой погибшего при нападении в Байкальске

Друг подростков, подвергшихся нападению в загородном доме в Байкальске Иркутской области, рассказал о разговоре с девушкой одного из погибших ребят, которая тоже была на дне рождения и уехала раньше.

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«Она рассказала, что, когда была с ними, всё было хорошо. А после, как она про это узнала, у неё была истерика», — цитирует его РИА Новости.

Ранее мать пострадавшей при нападении подростка в Байкальске Иркутской области рассказала RT, что дочь звонила ей вечером из загородного дома, где отмечали день рождения, до начала конфликта, приведшего к трагедии.

Министр образования Иркутской области Максим Парфёнов сообщил, что подростки из Байкальска были объединены «непонятным сообществом» с 7-го по 10-й класс.

По данным источника RT в правоохранительных органах, помимо дела об убийстве и покушении на убийство двух и более лиц, также открыто уголовное производство о вовлечении несовершеннолетних в антиобщественные действия.

Четверо пострадавших при нападении в Байкальске подростков проходят лечение в стационаре, состояние одного из них оценивается как тяжёлое, остальных — средней степени тяжести.

Причиной трагедии в Иркутской области мог быть конфликт на личной почве.