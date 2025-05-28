Россиянам назвали опасное действие при атаках беспилотников

Фото и видеосъемка во время атаки беспилотных летательных аппаратов могут быть опасны, предупредил россиян в интервью «Ленте.ру» депутат нижней палаты российского парламента Юрий Швыткин. Парламентарий объяснил, что это может раскрыть дислокацию систем ПВО.

Он, в частности, напомнил, что фото и видеосъемка в такие моменты запрещены категорически.

«Потому что, когда люди начинают делиться такими кадрами, это раскрывает дислокацию наших средств ПВО, показывает их работу», — поделился подробностями собеседник издания.

По словам Швыткина, более правильными во время атаки БПЛА будут попытки обеспечения безопасности — своей и окружающих, а также возможная помощь.

По информации Минобороны РФ, за вечер 27 мая и ночь 28 мая средства ПВО перехватили и уничтожили 296 беспилотников, 42 из них сбили в Московской области. По данным губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, в селе Троицкое под Чеховом повреждения получили три жилых дома.