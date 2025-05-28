Отравитель из зоопарка дважды привлекался к административной ответственности

Выяснились мотивы поступка 43-летнего москвича, подбросившего таблетки с валерьянкой в вольер к диким животным в Московском зоопарке.

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По информации пресс-службы МВД России, как заявил на допросе мужчина, он «хотел привести в чувство» леопарда и рысей. Поэтому и принес успокоительное лекарство.

Напомним сам гражданин состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Ранее он дважды привлекался к административной ответственности — за неоплату штрафа и мелкое хулиганство.