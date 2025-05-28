В Минюсте призвали снять бюрократические барьеры в работе некоммерческого сектора

Бюрократические барьеры, мешающие работе некоммерческого сектора, должны быть сняты. Такое мнение высказал замглавы Минюста России Олег Свириденко, выступая на конференции "Некоммерческое законодательство: 30 лет спустя".

"Министерство юстиции как государственный орган должно обеспечить некий такой государственно-общественный паритет взаимодействия государства и некоммерческого сектора. Я бы даже проще сказал, не мешать работать некоммерческому сектору. Самое важное, что нужно сказать, - не мешать и снять любые бюрократические барьеры, чтобы их просто не было", - сказал он.

Ассоциация "Юристы за гражданское общество" объявила 2025 год годом 30-летия законодательства об НКО. В рамках юбилейных мероприятий ассоциация при участии Министерства юстиции РФ впервые проводит в Москве большую очную конференцию, где обсуждаются становление и развитие некоммерческого законодательства в России за последние 30 лет, актуальные задачи и направления его развития.

В новость внесена правка (13:07 мск) - передается с исправлением опечатки в заголовке и лиде, правильно - некоммерческий сектор.