Названо место прощания с актером Василием Фунтиковым

Прощание с актером Василием Фунтиковым - Крошем из серии советских экранизаций книг Анатолия Рыбакова, состоится 30 мая в храме на Якиманке. Об этом ИА "Регнум" сообщили его родные.

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Похоронят артиста на Хованском кладбище Москвы.

Василий Фунтиков скончался утром 27 мая - после двух недель комы.

Предварительной причиной смерти 62-летнего актера назывались проблемы с сердцем. После брат погибшего уточнил - инсульт.

Фунтиков родился в Москве, окончил Высшее театральное училище имени Щукина, работал в Театре Советской Армии и Московского драматического театра имени Пушкина. Снимался с середины 1970-х, дебют - "Охотник за браконьерами". В списке ролей - проекты "Глухарь", "Зонтик для новобрачных", "МУР есть МУР", "Следствие ведут ЗнаТоКи", "Будулай, которого не ждут" и другие.