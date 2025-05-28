Выяснилось, сколько выпили подростки на смертельной вечеринке в Байкальске

В распоряжении «МК» оказалось видео начала празднования дня рождения в Байкальске, где погибли пять человек.

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Участники вечеринки сами записывали «кружочки» и выкладывали в свои соцсети.

«Короче, сегодня жестко бухаем», - один из парней режет хлеб. «Передай привет подписчикам» - голос за кадром.

Внешне ничего не предвещало трагедии. Собравшиеся – не маргиналы, выглядят обычными подростками, которые, правда, активно используют ненормативную лексику.

«Именинница, повернись», - кто-то из собравшихся обратился к девушкам, которые сидели за столом, пока молодые люди готовили стол.

На столе – набор для празднования дня рождения. Для четырнадцати подростков, которые собрались на праздновании, выпивки, мягко говоря, многовато. 15 бутылок со слабоалкогольным коктейлем по 64 рубля, три бутылки водки (по 120 рублей), две по 0,5 джина (по 500 рублей), полтора литра дешевого пива.

Одна из пострадавших при подростковой резне под Иркутском притворилась мертвой

Из закусок – лапша быстрого приготовления, чипсы, хлеб, колбаса.