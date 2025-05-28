Друг рассказал о подозреваемом в нападении на подростков в Байкальске

Подозреваемый в нападении на подростков в Байкальске Иркутской области никогда не конфликтовал и не участвовал в драках, рассказал его друг.

«Был нормальным мальчиком, не дрался никогда, в конфликты не вступал», — цитирует его РИА Новости.

По словам приятеля подозреваемого, подросток увлекался уличным спортом и «ничем подозрительным» не занимался.

«Там, видимо, сдвинуло что-то», — отмечает собеседник агентства.

По данным RT, напавший на подростков на вечеринке по случаю дня рождения в СНТ в Байкальске занимался вольной борьбой.

Причиной трагедии в Иркутской области мог быть конфликт на личной почве.

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела об убийстве четверых подростков в Байкальске Иркутской области.

Четверо пострадавших при нападении в Байкальске подростков проходят лечение в стационаре, состояние одного из них оценивается как тяжёлое, остальных — средней степени тяжести.